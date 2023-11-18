Στο νοσοκομείο ξανά ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Κώστας Νεστορίδης

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ξανά ο Κώστας Νεστορίδης. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Γιώργος, μέσω των social media.

«Οδεύουμε προς τον Ευαγγελισμό», ανέφερε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με μία κοινή τους φωτογραφία. Δεν είναι γνωστός ακόμη ο λόγος της εισαγωγής.

Θυμίζουμε, ο θρύλος της ΑΕΚ, στα 93 του χρόνια πια, είχε πάει στο νοσοκομείο και πριν από 10 ημέρες, καθώς χτύπησε πέφτοντας από τη σκάλα του σπιτιού του.

