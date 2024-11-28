Λογαριασμός
«Μαύρα σύννεφα» για Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης - Φήμες για πρόωρο διαζύγιο

Σημερινό ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει πως «η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει τον αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι»

Ρεάλ Μαδρίτης: Φήμες για πρόωρο διαζύγιο με τον Κάρλο Αντσελότι

Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, σύμφωνα με την οποία ο Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά και την τελευταία ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μάλιστα, υπάρχουν δημοσιεύματα, τα οποία υποστηρίζουν πως ο ισπανικός σύλλογος έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για πιθανή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, λόγω της μέτριας πορείας της ομάδας σε Ισπανία και Ευρώπη.



Ο Ρομπέρτο Μοράλες του Cope, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ο Σαντιάγο Σολάρι έχει ενημερωθεί να είναι έτοιμος , ώτε να καθίσει προσωρινά στον πάγκο της «βασίλισσας της Ευρώπης», σε περίπτωση που απολυθεί ο Αντσελότι.
