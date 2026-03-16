Επιστρέφει στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ο Εμπαπέ και είναι έτοιμος για τη Σίτι

Χαμόγελα στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα βλέπει τον Κιλιάν Εμπαπέ να επιστρέφει στην αποστολή της «βασίλισσα», δηλώνοντας έτοιμος

Εμπαπέ

Τέλος στη μεγάλη αναμονή βάζει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και θα τεθεί στη διάθεση του Άλβαρο Αρμπελόα για τη σκληρή μάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Εμπαπέ αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 21 Φεβρουαρίου, στην ήττα με 2-1 από την Οσασούνα και έκτοτε έμεινε στα πιτς, λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο του. Όπως φαίνεται ο 27χρονος έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό αυτό και δηλώνει έτοιμος να παίξει ξανά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενηθεί στην Αγγλία από τη Μάντσεστερ Σίτι, για τη ρεβάνς του 3-0 στο Μπερναμπέου, με τον Εμπαπέ να μπαίνει στην αποστολή της ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
