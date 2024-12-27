Τσιτσιπάς: «Κοιτάζω να επανεφεύρω τον εαυτό μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε την Παρασκευή ότι χρειάζεται να ξεφύγει από τη στασιμότητα και να αρχίσει εκ νέου το 2025, μετά από μόλις έναν τίτλο στην προηγούμενη σεζόν και την πτώση του εκτός της πρώτης 10άδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με τον μόνο τίτλο του στη σεζόν να είναι στο Masters του Monte Carlo, ανακοίνωσε επίσης το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του, Απόστολο, ως προπονητή.

«Κοιτάζω να επανεφεύρω τον εαυτό μου», δήλωσε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος θα ξεκινήσει τη σεζόν του στο τουρνουά United Cup, που θα διεξαχθεί από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

«Νιώθω ότι έχω κολλήσει σε ένα μοτίβο τους τελευταίους μήνες. Δεν έχω καταφέρει να το σπάσω αυτό το μοτίβο.

Ψάχνω για μια νέα αρχή το 2025. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσω ξαφνικά να κερδίζω τα πάντα.

Είναι απλώς να δω μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και πρόοδου σε όλους τους τομείς της καριέρας μου, αλλά και στην προσωπική μου ζωή... Θέλω να έχω σταθερότητα στη ζωή μου», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Ο Τσιτσιπάς ξεκινά τη νέα χρονιά εκτός της πρώτης 10άδας για πρώτη φορά από το 2019 και ελπίζει ότι αυτό θα μειώσει την πίεση που αισθάνεται.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόση πίεση όταν είσαι εκτός της πρώτης 10άδας. Βέβαια, υπάρχει κάποια πίεση όσον αφορά στο γεγονός ότι τώρα είναι η ευκαιρία μου να προσθέσω πόντους και να έχω καλές εβδομάδες», δήλωσε.

Το United Cup θα αποτελέσει μέρος της προετοιμασίας του Τσιτσιπά για το Australian Open, όπου το 2023 έφτασε στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

