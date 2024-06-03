Tις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Εθνικής, έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με τη Γερμανία και τη Μάλτα.



Ο υπηρεσιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης» στάθηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, θα παλέψουν στον αγωνιστικό χώρο να αποδείξουν ότι η Εθνική άξιζε να βρεθεί στο επικείμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας ότι και οι ίδιοι γνωρίζουν πως θα βγάλουν εγωισμό στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά:

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στους παίκτες που, αποκαλύπτοντας ότι και στα δυο φιλικά, θα χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ έκλεισε με μια αναφορά στις σχέσεις του με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό, Γκουστάβο Πογιέτ.«Μεγάλη τιμή για εμένα που είμαι στην Εθνική ανδρών. Και μόνο που φοράς το εθνόσημο είναι τιμή. Θεωρώ ότι για τα δυο φιλικά θα θέλαμε να είναι μια προετοιμασία για το Euro. Τα παιδιά θα βγάλουν εγωισμό και θα δείξουν ότι Αξίζαμε να είμαστε στο Euro γιατί οι παίκτες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε νέα παιδιά και θα πάρουν όλοι ευκαιρίες και στα δυο ματς. Έχω πίστη ότι θα έχουμε καλή εικόνα. Είναι μια οικογένεια και μια καλή παρέα τα παιδιά. Θα έχουμε καλή εικόνα για να δείξουμε ότι αξίζαμε να είμαστε στο Euro.Θα προσπαθήσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε όλα τα παιδιά. Σαν άνθρωπος και σαν προπονητής κοιτάω το αποτέλεσμα και θα τα δώσουμε όλα και στα δυο ματς.Πιστεύω ότι οι παίκτες δεν έχουν στο μυαλό τους τις διακοπές. Είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά που έχουν μπροστά τους. Ορισμένοι είχαν την ευχέρεια να ξεκουραστούν, άλλοι όχι. Πιστεύω ότι θα είμαστε φρέσκοι και θα δείξουμε καλή εικόνα»«Eίναι στεναχωρημένα τα παιδιά. To συζητούν. Στη ζωή πρέπει όμως να κοιτάς μπροστά. Θα δείξουμε ότι αξίζαμε να είμαστε εκεί. Κάποιοι είναι νεαροί σε ηλικία και θα έχουν τις ευκαιρίες σαν Εθνική ομάδα. »«Είχαμε μιλήσει με Πογιέτ και είχαμε καλή σχέση. Δεν το σκέφτομαι αυτό. Είμαι εδώ τουλάχιστον δέκα χρόνια και θέλω και προσπαθώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου.».

