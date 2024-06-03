Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Ζεράρ Σολέ!



Συγκεκριμένα, πρωινά δημοσιεύματα από την Ιβηρική χώρα ήθελαν τον 51χρονο τεχνικό να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των «μπλαουγκράνα» για τον αντικαταστάτη του Ρότζερ Γκριμάου.



Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ζεράρ Σολέ, η Μπαρτσελόνα και ο έμπειρος προπονητής έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου, και ουσιαστικά απομένουν μονάχα οι ανακοινώσεις, με τον Πασκουάλ να θεωρείται προπονητής των Καταλανών!



Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός προπονητής βρέθηκε στον πάγκο της Μπάρτσα ως πρώτος προπονητής από το 2008 μέχρι το 2016, προτού μετακομίσει στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (2016-18).

Si no le reclama la NBA, Juan Núñez será jugador del Barça.



Si no hay oferta inigualable de Panathinaikos o otro Euroliga/NBA, Mario Hezonja será jugador del Barça.



Y si no hay nada extraño, Xavi Pascual será el entrenador del Barça la próxima temporada. Acuerdo ya cercano. June 3, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.