«Ο Τσάβι Πασκουάλ θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα - Έχει κλείσει ήδη το deal»

] Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Τσάβι Πασκουάλ έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει τις τύχες της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, αντικαθιστώντας τον Ρότζερ Γκριμάου

Τσάβι Πασκουάλ

Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Ζεράρ Σολέ!

Συγκεκριμένα, πρωινά δημοσιεύματα από την Ιβηρική χώρα ήθελαν τον 51χρονο τεχνικό να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των «μπλαουγκράνα» για τον αντικαταστάτη του Ρότζερ Γκριμάου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ζεράρ Σολέ, η Μπαρτσελόνα και ο έμπειρος προπονητής έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου, και ουσιαστικά απομένουν μονάχα οι ανακοινώσεις, με τον Πασκουάλ να θεωρείται προπονητής των Καταλανών!

Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός προπονητής βρέθηκε στον πάγκο της Μπάρτσα ως πρώτος προπονητής από το 2008 μέχρι το 2016, προτού μετακομίσει στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (2016-18).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Euroleague
