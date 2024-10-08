Για… μόνιμη αδικία του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα από πλευράς διαιτησίας έκανε λόγο στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου, με αφορμή και το πολυσυζητημένο πέναλτι που δεν του δόθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

«Αν υπάρχει μια αντικειμενική ζυγαριά, τις πρώτες 7 αγωνιστικές, για το ποιος έχει αδικηθεί περισσότερο, έστω και λίγο παραπάνω, θα έλεγα ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Δύο τρεις παίκτες έχουν διαμαρτυρηθεί στη φάση του πέναλτι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Μέχρι στιγμής, τις καλύτερες διαιτησίες, που εγώ θα τις ζήλευα, τις έχει ο ΠΑΟΚ και μετά ο Ολυμπιακός. Αδικείται μόνιμα ο Παναθηναϊκός, η UEFA εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει την ευκαιρία στους διαιτητές να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις φάσεις με τα χέρια. Τα κωλομπαρεύουν, στην περίπτωση του Ρέτσου τους καταλαβαίνω τους Γερμανούς, μπορεί να πουν υπάρχει μια ασάφεια», ανέφερε σχετικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού στάθηκε στις ποιοτικές ευκαιρίες που δημιουργεί το «τριφύλλι», αλλά και εκείνες που έχει επιτρέψει στους αντιπάλους του, τονίζοντας ότι τους προσφέρει 1,5 γκολ ανά παιχνίδι, με την άμυνά του να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και πως αν δεν καταφέρει να το διορθώσει θα υπάρξει μεγάλο ζήτημα στη συνέχεια.

Ενώ ο Αθανασίου εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση στην τρέχουσα ιατρική εκτίμηση για τον Ιωαννίδη, με τον Παναθηναϊκό να τον χάνει για τρεις εβδομάδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.