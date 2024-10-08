Ηλιόπουλος μετά τον Γκαγκάτση: «Θα προστατέψουμε τα ιδανικά μας με όλες μας τις δυνάμεις…»

Επίσημη τοποθέτηση για τη συνάντησή του με τον Μάκη Γκαγκάτση έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Σε σχετική ενημέρωση της «Ένωσης» αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, κ. Μάριος Ηλιόπουλος, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ, όπου συνομίλησε για περίπου δύο ώρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Μάκη Γκαγκάτση.
Μετά την αποχώρησή του, προέβη σε μια λιτή, αλλά ουσιαστική δήλωση:
“Επιζητούμε το ευ αγωνίζεσθαι.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα, κατέστησα σαφές ότι δεν θα δεχτούμε χτυπήματα κάτω από τη μέση.
Η ΑΕΚ είναι ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.
Το προφίλ της ομάδας, αλλά και το δικό μου, δεν μας επιτρέπουν να ανεχτούμε στην προσπάθεια για πρωταθλητισμό τέτοιου είδους ενέργειες.
Θα προστατέψουμε τα ιδανικά μας με όλες μας τις δυνάμεις…
"Λόγοι γάρ έργων σκιαί εισί"… Ο νοών νοείτω…».
