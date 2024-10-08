Ηλιόπουλος μετά τον Γκαγκάτση: «Θα προστατέψουμε τα ιδανικά μας με όλες μας τις δυνάμεις…»

Επίσημη τοποθέτηση για τη συνάντησή του με τον Μάκη Γκαγκάτση έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Σε σχετική ενημέρωση της «Ένωσης» αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ , κ., πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στα γραφεία της, όπου συνομίλησε για περίπου δύο ώρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ.Μετά την αποχώρησή του, προέβη σε μια λιτή, αλλάδήλωση:“Επιζητούμε τοΑπό την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα, κατέστησα σαφές ότι δεν θα δεχτούμε χτυπήματαΗ ΑΕΚ είναι ο σύλλογος με τηπολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.Το προφίλ της ομάδας, αλλά και το δικό μου, δεν μας επιτρέπουνστην προσπάθεια για πρωταθλητισμό τέτοιου είδουςΘα προστατέψουμε τα ιδανικά μας"Λόγοι γάρσκιαί εισί"… Ο νοών…».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.