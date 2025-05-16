MVP του Παναθηναϊκού στη σεζόν ο Αζεντίν Ουναΐ

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού στη Stoiximan Super League ο Αζεντίν Ουναΐ!



O Mαροκινός μεσοεπιθετικός, μπορεί να αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μαρσέιγ, όμως οι εμφανίσεις του με το «τριφύλλι» στο στήθος ήταν αρκετές ώστε να τον αναδείξουν ως τον MVP της ομάδας στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε!

Μετά από σχετική ψηφοφορία λοιπόν, ο Ουναΐ συγκέντρωσε το 25% των ψήφων, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να έρχεται δεύτερος με ποσοστό 20,11%! Τρίτος στη σχετική λίστα ήταν ο Φίλιπ Τζούριτσιτς με 12,43%, ενώ την πεντάδα κλείνουν ο... αφιχθείς τον Ιανουάριο, Μανώλης Σιώπης με 9,34% και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς με 9,10%.



Θυμίζουμε ότι ο Μαροκινός άσος σε 27 ματς πρωταθλήματος, σκόραρε τέσσερα τέρματα, μοίρασε πέντε ασίστ, ενώ χάρισε και αρκετές στιγμές «μαγείας» με την άψογη τεχνική του κατάρτιση!



Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1) Α. Ουναϊ 25,00%



2) Γ. Βαγιαννίδης 20,11%



3) Φ. Τζούρισιτς 12,43%



4) Μ. Σιώπης 9,34%



5) Φ. Μλαντένοβιτς 9,10%



6) Τετέ 8,32%



7) Φ. Ιωαννίδης 3,18%



8) Κ. Σφιντέρσκι 3,13%



9) Σ. Ι. Ίνγκασον 2,84%



10) Μ. Ντραγκόφσκι 2,79%



11) Φ. Πελίστρι 2,54%



12) Ν. Μαξίμοβιτς 1,22%

