ΜακΚίσικ στο sport-fm.gr: «Το διασκέδασα πολύ που βρέθηκα ξανά στο παρκέ»

Ο Ολυμπιακός έφυγε θριαμβευτής από το Μόναχο, πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση και επικρατώντας με 96-71 της Μπάγερν, για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, μίλησε στο sport-fm.gr και στον απεσταλμένο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη Γερμανία, Νίκο Ζέρβα, τονίζοντας ότι αισθάνεται πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του, ενώ αναφέρθηκε και στο πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στις τάξεις των «ερυθρόλευκων»!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στη δράση: «Λίγο κουρασμένος, δεν έπαιζα τόσους μήνες, αλλά είχα μια χαρούμενη ενέργεια όταν βγήκα στο παρκέ, ένιωσα το παιχνίδι και προσπάθησα να μην παίρνω περισσότερες προσπάθειες από ότι χρειαζόταν».



Για την εμφάνισή του: «Ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου στη φετινή σεζόν (σ.σ. γέλια)! Το διασκέδασα πολύ που βρέθηκα ξανά στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών φέτος και πολλοί από εμάς είμαστε μαζί καιρό και αισθανόμαστε σαν να είμαστε οικογένεια. Νιώθω ότι το δέσιμο με τους προπονητές και τους παίκτες γίνεται όλο και πιο δυνατό! Φέραμε πολλούς νεαρούς παίκτες, οι οποίοι δεν είναι εγωιστές και απλώς θέλουν να μάθουν και απολαμβάνω το να παίζω μαζί τους».



«Είμαι τυχερός γιατί παίζω εδώ τόσο καιρό και γνωρίζω ποιες είναι οι απαιτήσεις και τι χρειάζεται. Έπρεπε να βγω στο παρκέ και να δώσω ενέργεια, να παίξω άμυνες, να είμαι σκληρός. Δεν χρειάζεσαι προπόνηση για αυτά, απλώς πρέπει να έχει τη θέληση και τη δύναμη να τα κάνεις. Έχουμε μεγάλη δύναμη επιθετικά και αν αφοσιωθούμε στην άμυνα, θα νικήσουμε σε πολλά παιχνίδια, μόνο με το να είμαστε σκληροί».



Για τα τέσσερα σερί εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν: «Θα είναι μερικά διασκεδαστικά παιχνίδια. Ανυπομονώ».



Για τους παίκτες που έρχονται στην Ευρωλίγκα από το ΝΒΑ: «Παίκτες έρχονται συνεχώς από το ΝΒΑ. Δεν το μαθαίνω μέχρι να τους δω στα αποδυτήρια. Μετά από τόσα χρόνια, δεν νοιάζομαι για τις φήμες. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα, ειδικά όσους έρχονται εδώ για να φτιάξουν το όνομά τους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.