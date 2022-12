Έβγαλε... αγγελία για προπονητή η Εθνική Βελγίου

Μέσω... αγγελίας που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της αναζητεί η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου το νέο ομοσπονδιακό προπονητή.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποτελεί παρελθόν μετά την απογοητευτική πορεία των «διαβόλων» στο Μουντιάλ του Κατάρ. Όπως αναφέρουν οι Βέλγοι, αναζητούν έναν προπονητή που θα είναι... seriel winner (κατά συρροή νικητής δηλαδή).

Το «job description» αναφέρει επίσης πως θα πρέπει να είναι φιλόδοξος, με εμπειρία σε διεθνές επίπεδο και την κατάλληλη τεχνογνωσία, αλλά και την ικανότητα να διαχειρίζεται παίκτες κορυφαίου επιπέδου.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

