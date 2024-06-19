Μετά από δύο ημέρες με εργομετρικά τεστ και καρδιολογικό έλεγχο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (19/06) για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Χόρντουρ Μάγκνουσον έκανε πιο ήπιο πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον τένοντα της επιγονατίδας, ενώ ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν συμμετείχε στο πρώτο μέρος της προπόνησης προτού συνεχίσει με ατομικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως απουσίασαν οι διεθνείς των «πρασίνων», αλλά και οι Μπάλντοκ, Αράο που έχουν πάρει έξτρα μέρες άδειας.

Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν για πρώτη φορά ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της ομάδας, Ντιέγκο Αλόνσο.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με ασκήσεις συναρμογής, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν την προπόνηση με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα σε μικρά τέρματα.

Ο Πάλμερ Μπράουν συμμετείχε στο πρώτο μέρος της προπόνησης, προτού συνεχίσει με ατομικό. Επιπρόσθετα, ο Χόρντουρ Μάγκνουσον ένιωσε ενόχληση στον τένοντα της επιγονατίδας και ακολούθησε πιο ήπιο πρόγραμμα.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Κλεϊνχέισλερ, Μπακασέτας, Ιωαννίδης, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λημνιός, Κώτσιρας και οι Μπάλντοκ, Αράο, οι οποίοι έχουν πάρει έξτρα ημέρες άδεια.

Η επόμενη προπόνηση του Τριφυλλιού είναι προγραμματισμένη γι΄ αύριο το απόγευμα.

