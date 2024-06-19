Παναθηναϊκός: Μεταμορφώνεται το ΟΑΚΑ με glass floor

Μετά την κατάκτηση της Euroleague και του Ελληνικού πρωταθλήματος, στον Παναθηναϊκό στρέφουν την προσοχή τους στο γηπεδικό. Η ΚΑΕ πήρε στα χέρια της το ΟΑΚΑ για τα επόμενα 49 χρόνια και οι αλλαγές ξεκίνησαν από πέρυσι.

Τώρα συνεχίζονται, με περισσότερη ευκολία λόγο καλοκαιριού, με στόχο το κλειστό να φτάσει σε επίπεδα γηπέδων NBA.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.