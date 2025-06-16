Παναθηναϊκός: Αρχίζει η προετοιμασία, κυκλοφορούν τα διαρκείας

Τέρμα οι διακοπές… Από σήμερα ουσιαστικά αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, καθώς για τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί οι εργομετρικές και αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν ανά γκρουπ οι ποδοσφαιριστές. Απόντες θα είναι οι αρκετοί διεθνείς της ομάδας, καθώς όσοι είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες θα πάνε στο Κορωπί την επόμενη Δευτέρα.

Οι προπονήσεις θα αρχίσουν από την Τρίτη και θα συνεχιστούν εδώ μέχρι τις 30 Ιουνίου, όταν και η αποστολή θα ταξιδέψει στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό θα διαρκέσει ως τις 12 Ιουλίου, διάστημα στο οποίο οι «πράσινοι» θα δώσουν και τέσσερα φιλικά, με τελευταίο πιθανότατα αυτό απέναντι στην Μπράγκα.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη γίνεται η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποια εκ των Ρέιντζερς, Ζάλτσμπουργκ και Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσει. Οι αγώνες θα γίνουν 22-23 και 29-30 Ιουλίου, ενώ μια εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα δώσει και ένα φιλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ως πρόβα τζενεράλε.

Eξάλλου, στις 12 το μεσημέρι αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούν, μια και οι περσινές θέσεις του ΟΑΚΑ δεν μπορούν να ισχύσουν στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας και εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας από νέους κατόχους. Τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν θα ισχύουν για τους αγώνες πρωταθλήματος (κανονικής περιόδου και playoffs), Κυπέλλου, φιλικών, καθώς και για όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

