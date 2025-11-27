Σε αγωνιστική κρίση φαίνεται πως βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία παρ' ότι ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με όνειρα και φιλοδοξίες στην Ευρώπη, εντούτοις, πραγματοποιεί άσχημη πορεία στην Ευρωλίγκα με μόλις τρεις νίκες στις πρώτες 13 αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Η εικόνα της «ομάδας του λαού» έχει προκαλέσει «τριγμούς» στο εσωτερικό του συλλόγου, με τον Όντεντ Κάτας να βρίσκεται υπ' ατμόν και κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «One», η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει τις επιλογές τις στο ενδεχόμενο ενός διαζυγίου με τον Ισραηλινό τεχνικό. Όπως αναφέρει το εν λόγω Μέσο, φαβορί για τη διάδοχη κατάσταση φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος και κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα.

Στα υπόψιν της Μακάμπι, βρίσκεται επίσης και ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και χρυσός στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, Άλεξ Μουμπρού.

Θυμίζουμε πως ο 46χρονος Ισπανός κόουτς είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς διαγνώστηκε με παγκρεατίτιδα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες.

