Προκαταρκτική εξέταση από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τα επεισόδια στο πάρκινγκ της OPAP Arena

Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις για όσα συνέβησαν στο πάρκινγκ της OPAP Arena στο ματς Κυπέλλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας διενεργεί, τελικά, εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά κάτω από άκρα μυστικότητα, προκαταρκτική εξέταση για τα επεισόδια και μάλιστα, ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνονται καταθέσεις από ανθρώπους, που ήταν στο σημείο! Οι τρεις φίλαθλοι της ΑΕΚ, δε, που βρέθηκαν στο στόχαστρο της «ασπρόμαυρης» αποστολής, έχουν ήδη καταθέσει στους αρμόδιους φορείς όσα συνέβησαν και όσα υπέστησαν.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι είναι πολύ πιθανό, πλέον, ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις και σε παίκτες του ΠΑΟΚ, που φαίνονται στο βίντεο να συμμετέχουν στα επεισόδια! Επίσης, το ίδιο ενδέχεται να συμβεί και για μέλος του τεχνικού τιμ του Ραζβάν Λουτσέσκου, που εκ παραδρομής δεν τιμωρήθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, επειδή τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο λόγω… κώμης!



Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι δεν ισχύει, τελικά, ότι παρήλθε το πενθήμερο, που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας για τον εισαγγελέα, απλά εκείνος, όλο αυτό το διάστημα, δούλευε την υπόθεση, όπως προαναφέραμε, κάτω από άκρα μυστικότητα!

Ακούστε το ηχητικό:

