Λίλαρντ για Γιόκιτς: «Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης του NBA»

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν κατάφερε να κερδίσει για τρίτη φορά στη σειρά το βραβείο του MVP, όμως ο Ντέμιαν Λίλαρντ πιστεύει πως είναι ο καλύτερος παίκτης του NBA , όπως ανάφερε σε live του στο Instagram. Ο Τζόελ Εμπίντ κέρδισε αυτή την φορά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, κάτι που ο γκαρντ των Μπλέιζερς πιστεύει πως του άξιζε, αλλά θεωρεί πως ο Γιόκιτς απέδειξε την αξία του οδηγώντας τους Νάγκετς στον τελικό.

«Ο Γιόκιτς ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Οι καλύτεροι δεν κερδίζουν πάντα το βραβείο του MVP. Είναι πανέξυπνος, μπορεί να σουτάρει, να πασάρει, να παίξει ομαδικά και νοιάζεται για την νίκη. Παραμένει ταπεινός και αληθινός, μου αρέσει αρκετά έτσι όπως κάνει την δουλειά του», είπε ο Λίλαρντ αποθεώνοντας δημόσια τον ηγέτη των Νάγκετς.

"Joker might be the best player in the league… Smart as hell, he can shoot, he pass, he play team ball, he care about winning, he humble, he stay true. I like how Joker do his thing."



Damian Lillard on Nikola Jokic 💯 pic.twitter.com/7teoqocrCe