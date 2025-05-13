Μένει ο Βιτόρια, προχωράει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού

Ο Ρουί Βιτόρια συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και με τον τεχνικό διευθυντή των «πράσινων», Γιάννη Παπαδημητρίου.



Οι τρεις τους συζήτησαν για τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και το ραντεβού ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 18:00.

Στην κουβέντα που έλαβε χώρα, έγινε ανάλυση και μπήκαν οι βασικοί άξονες ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του πλάνου ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς και ο κόουτς - που συνεχίζει τη δουλειά του στο κλαμπ - έκανε και τις εισηγήσεις του.



Το «τριφύλλι» στον τελευταίο στόχο που του απέμεινε για τη σεζόν που ολοκληρώνεται σιγά - σιγά (αφού απομένουν μονάχα λίγα ματς των Playouts) κατάφερε τουλάχιστον να τερματίσει στη 2η θέση και να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League.



Με τον Ρουί Βιτόρια στην άκρη του πάγκου ο Παναθηναϊκός παρουσίασε σημάδια βελτίωσης, είχε, μεν, στιγμές με πισωγυρίσματα, ενώ, όταν χρειάστηκε ένα μεγάλο «διπλό» για το 2025, το πήρε για να τελειώσουν όλα, στο 2-1 επί της ΑΕΚ στα Playoffs.

