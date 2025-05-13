Το αναμενόμενο τέλος της συνεργασίας της με τον Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Μετά το ραντεβού που είχαν χθες οι δύο πλευρές, είχα αποφασιστεί πως θα υπάρξει διαζύγιο και έμενε πλέον το τυπικό σκέλος. Ο Αργεντινός αποχωρεί μετά από μια τριετία από τους «κιτρινόμαυρους», όπου κατέκτησε στην πρώτη του χρονιά το νταμπλ. Η φετινή πορεία και η κατάληξη της σεζόν έπαιξαν κομβικό ρόλο ώστε να υπάρξει η λύση της συνεργασίας με τον Αλμέιδα.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ κ. Μάριος Ηλιόπουλος ευχαριστούν τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες του για ό,τι προσέφεραν στην ομάδα μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Ασφαλώς, πλέον στην Ένωση αναζητούν τον διάδοχό του, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει σειρά επαφών με υποψήφιους προπονητές για να συμφωνήσει με τον εκλεκτό που θα αναλάβει το χτίσιμο της νέας ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι σήμερα προπονητή της ομάδας, Ματίας Αλμέιδα.

Ο Ματίας Αλμέιδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας από τη σεζόν 2022-2023 μέχρι σήμερα. Κατέκτησε σαν προπονητής της ΑΕΚ το ιστορικό νταμπλ του 2023, με την επιστροφή της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο.

Η οικογένεια της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ κ. Μάριος Ηλιόπουλος ευχαριστούν τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες του για ό,τι προσέφεραν στην ομάδα μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

