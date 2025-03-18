Ελλάδα-Σκωτία: Η «γαλανόλευκη» παράδοση στα Κύπελλα Ευρώπης δείχνει τον δρόμο στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς

Για δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Σκωτία, στα πλέι οφ του Nations League, με στόχο την ιστορική άνοδο στο Group A της διοργάνωσης, ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας.



Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, καθώς καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σκωτσέζων και να κερδίσει το «εισιτήριο» για την ελίτ των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων.

Με αφορμή αυτούς τους καθοριστικούς αγώνες, ψάξαμε την προϊστορία τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και των συλλόγων των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μικρή αλλά ισορροπημένη η προϊστορία των Εθνικών Ομάδων

Η προϊστορία των εθνικών ομάδων Ελλάδας και Σκωτίας είναι ιδιαίτερα φτωχή, καθώς έχουν αναμετρηθεί μόλις δύο φορές σε επίσημο επίπεδο. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα προκριματικά του Euro 1996, με κάθε ομάδα να επικρατεί στην έδρα της με το ίδιο σκορ (1-0). Στις 18 Δεκεμβρίου 1994, η Ελλάδα νίκησε τη Σκωτία 1-0 στην Αθήνα, ενώ στις 16 Αυγούστου 1995, οι Σκωτσέζοι επικράτησαν 1-0 στο Εδιμβούργο.

Ελληνικές ομάδες vs Σκωτσέζικες στα Κύπελλα Ευρώπης

Σε επίπεδο συλλόγων, η Ελλάδα έχει σαφώς το πάνω χέρι απέναντι στη Σκωτία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνολικά, έχουν διεξαχθεί 28 αναμετρήσεις ανάμεσα σε ελληνικές και σκωτσέζικες ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν το προβάδισμα, με 15 νίκες έναντι 4 των Σκωτσέζων, ενώ 9 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Η συνολική διαφορά τερμάτων είναι 46-23 υπέρ των ελληνικών ομάδων, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπεροχή τους στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.



Οι πρώτες μονομαχίες χρονολογούνται από τη σεζόν 1968/69, όταν η Ντανφέρμλιν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Έκτοτε, οι ελληνικές ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μεγάλους συλλόγους της Σκωτίας, όπως η Σέλτικ και η Ρέιντζερς, ενώ έχουν αναμετρηθεί και με άλλες ομάδες όπως η Χιμπέρνιαν, η Νταντί Γιουνάιτεντ, η Χαρτς και η Μάδεργουελ.

Μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες συναντήσεις περιλαμβάνουν:



Την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Ρέιντζερς, τον Δεκέμβριο του 2003 για τη φάση των ομίλων του Champions League, με νίκη 3-1 στη Σκωτία.



Τον αποκλεισμό της Χαρτς από την ΑΕΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League το 2006, με δύο νίκες για την ελληνική ομάδα (2-1 εκτός και 3-0 εντός).



Την αναμέτρηση της Σέλτικ με την ΑΕΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League το 2018, όταν η ελληνική ομάδα πήρε την πρόκριση με νίκη με 2-1 στην Αθήνα (μετά το 1-1 στη Σκωτία).



Την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Χαρτς στα play-offs του Conference League το 2023/24, με τη μεγάλη νίκη με 4-0 στην Τούμπα και την επικράτηση με 2-1 εκτός έδρας



Την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τη Ρέιντζερς στη League Phase του φετινού Europa League.

Aναλυτικά τι έχει συμβεί στους 28 αγώνες ελληνικών ομάδων κόντρα σε σκωτσέζικες

Το διακύβευμα για την Εθνική Ελλάδας είναι τεράστιο, καθώς θέλει να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα που είχε στο πλαίσιο του Nations League (απέναντι σε Αγγλία με το ιστορικό «διπλό» στο Γουέμπλεϊ και τις διπλές νίκες απέναντι σε Φιλανδούς και Ιρλανδούς), με «προίκα» τη δεύτερη θέση στη διοργάνωση, με μοναδική ήττα (3-0) από την Αγγλία στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να βελτιώσει κι άλλο τη βαθμολογία του στo ranking της FIFA και να αποκτήσει ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Η «γαλανόλευκη» έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τη Λευκορωσία και τον ηττημένο του ζευγαριού Πορτογαλία-Δανία, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντικά τα επερχόμενα ματς με τους Σκωτσέζους.

