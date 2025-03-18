Παναθηναϊκός: Ο πληθωρικός Ουνάϊ τον στέλνει στα αστέρια

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πλέον το πρωτάθλημα θέλοντας να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο champions league.

Με ηγέτη τον Μαροκινό οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να κλειδώσουν τη δεύτερη θέση.

Το κίνητρο για το «τριφύλλι» είναι τεράστιο και καταλυτικό ρόλο σε αυτό θα παίξει ο Αζεντίν Ουνάϊ. Ο συγκεκριμένος με την εμπειρία και την ποιότητά του τον οδηγεί στα αστέρια.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.