Φίλαθλοι από τη Σκωτία προσφέρουν 5.000 ευρώ στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Η Φλόγα"

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 12:00 o Βρετανός Πρέσβης Μάθιου Λοτζ μαζί με υποστηρικτές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σκωτίας θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» για καλό σκοπό.

Αυτή την Πέμπτη και όσο οι ποδοσφαιριστές των δύο εθνικών ομάδων θα ετοιμάζονται για την αγώνα, μια παρέα Σκωτσέζων θα φορέσουν τα κιλτ τους και συνοδεία σκωτσέζικης γκάιντας θα βρεθούν στον Ξενώνα της Φλόγας για να συναντήσουν τους μικρούς φιλοξενούμενους, τις οικογένειές τους και το προσωπικό και να παραδώσουν μια επιταγή 5.000 λιρών για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ο σύλλογος Τartan Army ακολουθεί την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σκωτίας στις αναμετρήσεις της στο εξωτερικό. Τα μέλη του μοιράζονται την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία για προσφορά. Το 2003 ξεκίνησαν την πρωτοβουλία Tartan Army Sunshine Appeal με σκοπό σε κάθε χώρα που επισκέπτονται για να στηρίξουν την ομάδα τους, να στηρίξουν και έναν κοινωφελή σκοπό. Έως τώρα έχουν κάνει 104 δωρεές σε 50 διαφορετικές χώρες μεταφέροντας το μήνυμα πως η αγάπη για την ομάδα τους μπορεί να γίνει δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας που δίνουν το δικό τους αγώνα.

Πηγή: skai.gr

