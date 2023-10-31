Επίσημη μορφή πήρε η... προαναγγελία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 28χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς μέχρι πρότινος ήταν στο ΝΒΑ, όπου φόρεσε τη φανέλα των Χιτ, Λέικερς, με τελευταίο και πρόσφατο σταθμό τους Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 1,8 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ.

Από 'κει και πέρα, ο Κέντρικ Ναν αναμένεται την προσεχή Δευτέρα (6/11) στην Αθήνα, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κέντρικ Ναν ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

Ο Κέντρικ Ναν γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 1995 στο Chicago των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Από το 2019 ως το 2023 αγωνίστηκε στο ΝΒΑ έχοντας 12.1 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 193 ματς της κανονικής περιόδου.

Αγωνίστηκε για τρεις χρονιές στο University of Illinois και μάλιστα τη σεζόν 2013-14 συμπεριελήφθη στην ομάδα Big Ten All-Freshman, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα στο Oakland University. Στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 25.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο.



Το 2018 υπέγραψε μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο με τους Golden State Warriors και τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε με τους Santa Cruz Warriors στη G League, έχοντας κατά μέσο όρο 19.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Τον Απρίλιο του 2019 υπέγραψε στους Miami Heat και τη σεζόν 2019-20 είχε 15.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 67 αγώνες, ξεκινώντας σε όλους στη βασική πεντάδα!

Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μέτρησε 14.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 56 ματς. Στις 15 Μαΐου 2021, ο Ναν κατέγραψε 31 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια ήττα με 108–122 από τους Bucks.

Στις 6 Αυγούστου 2021, ο Ναν υπέγραψε διετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Los Angeles Lakers και τη σεζόν 2022-23 μέτρησε 6.7 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα.



Τον Ιανουάριο του 2023 υπέγραψε στους Washington Wizards ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 7.5 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Ο Ναν υπήρξε από νεαρή ηλικία μέλος των μικρών Εθνικών Ομάδων των ΗΠΑ. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με την ομάδα ΗΠΑ στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Κ16 του 2011 στο Κανκούν του Μεξικού. Επιλέχθηκε στην ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ17 του 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας της Λιθουανίας, από τις 29 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2012. Όπως και στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Κ16 του 2011, ο Ναν βοήθησε για άλλη μια φορά την ομάδα των ΗΠΑ να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο».

