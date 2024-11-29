Η ΕΟΚ κατέθεσε φάκελο διεκδίκησης του Ευρωμπάσκετ 2029

Τον φάκελο υποψηφιότητας για τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ 2029 κατέθεσε σήμερα η ΕΟΚ στη FIBA.

Το αίτημα αφορά σε έναν από τους ομίλους της πρώτης φάσης και την τελική φάσης της διοργάνωσης, που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των ομίλων. Το ΟΑΚΑ είναι το γήπεδο που έχει συμπεριληφθεί στον φάκελο ως προτεινόμενο για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Πρόθεση να φιλοξενήσουν το Ευρωμπάσκετ του 2029 έχουν εκφράσει η Σλοβενία και η Σλοβακία, ενώ φημολογείται πως Σερβία και Τουρκία επίσης θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση. Η απόφαση για την επιλογή των χωρών που θα φιλοξενήσουν το Ευρωμπάσκετ 2029 αναμένεται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.



Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα φιλοξενεί τον Ιούνιο το Ευρωμπάσκετ Γυναικών, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με έναν όμιλο και την τελική φάση της διοργάνωσης, αλλά έδρα διεξαγωγής το ΣΕΦ.



H Eλλάδα έχει φιλοξενήσει δύο φορές στο παρελθόν Ευρωμπάσκετ, το 1987 όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αλλά και το 1995, όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση. Η τελευταία πολύ μεγάλη μπασκετική διοργάνωση που φιλοξένησε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, όταν είχε τερματίσει τέταρτη, ενώ φυσικά υπήρχε και το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ το 2004, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.



Τα Ευρωμπάσκετ από το 2015 διεξάγονται σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, μία εκ των οποίων φιλοξενεί και την τελική φάση. Σε αυτό του 2025 οι αγώνες θα γίνουν σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, με την τελευταία να υποδέχεται στην Ρίγα την τελική φάση.

