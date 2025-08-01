Ο Βαγγέλης Παυλίδης με δικό του γκολ πρόσφερε στην Μπενφίκα το φετινό Super Cup στην Πορτογαλία, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ και ήταν λογικό οι κάμερες και το ενδιαφέρον να είναι όλα στραμμένα πάνω του μετά το παιχνίδι της Πέμπτης.

Ο Έλληνας επιθετικός το πανηγύρισε δεόντως, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο κι αργότερα στ' αποδυτήρια, όπου το 'ριξε στον χορό με τους συμπαίκτες του, απολαμβάνοντας τις νέες στιγμές επιτυχίες που βιώνει με τους «αετούς».

Ο διεθνής φορ αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης παραλαμβάνοντας και το ατομικό του βραβείο.

Pavlidis tirando los prohibidos 🕺🏻 pic.twitter.com/uwN1pS1nRr — Benfica Argentina 🇦🇷 (@BenficaArgento) July 31, 2025

