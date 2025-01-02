Πολύ άτυχη στιγμή για τον Τζέιντεν Άιβι στο NBA, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με αντίπαλο τους Ορλάντο Μάτζικ με φορείο, έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο.
Ο 22χρονος γκαρντ σε μια προσπάθειά του να πάρει την μπάλα είδε τον Κόουλ Άντονι να επιχειρεί το ίδιο, ωστόσο άθελά του, του πλάκωσε το πόδι, με αποτέλεσμα να γυρίσει ο αριστερός αστράγαλος του παίκτη των γηπεδούχων! Το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, ενώ το κοντινό στον Άντονι, να πιάνει το κεφάλι του σοκαρισμένος, τα λέει όλα…
Μέχρι εκείνο το σημείο ο Άιβι πραγματοποιούσε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας, μάλιστα, ρεκόρ πόντων με 22. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να πάρουν μία εύκολη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας 105-96.
Δείτε την ανατριχιαστική στιγμή:
Awful scene in Detroit. Jaden Ivy taken off court on a stretcher. Ankle got caught underneath Magic’s Anthony. Damn it.🙏🏻 pic.twitter.com/aAeWwSnZ1C— KWAPT (@KWAPT) January 2, 2025
Prayers up for Jaden Ivy! 🙏 Pistons & Magic surrounded Jaden Ivey after scary injury who then gets stretchered off#basketball #nba #foryou #nbahighlights #nbahighlightstoday #ballislife pic.twitter.com/tGwoEjf0L9— NBAbzy (@nbabzyy) January 2, 2025
