Πίστονς: Σοκαριστικός τραυματισμός του Άιβι, αποχώρησε με φορείο - Δείτε βίντεο

Ανατριχιαστικός τραυματισμός για τον Τζέιντεν Άιβι στο παιχνίδι των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Ορλάντο Μάτζικ

NBA

Πολύ άτυχη στιγμή για τον Τζέιντεν Άιβι στο NBA, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με αντίπαλο τους Ορλάντο Μάτζικ με φορείο, έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο.

Ο 22χρονος γκαρντ σε μια προσπάθειά του να πάρει την μπάλα είδε τον Κόουλ Άντονι να επιχειρεί το ίδιο, ωστόσο άθελά του, του πλάκωσε το πόδι, με αποτέλεσμα να γυρίσει ο αριστερός αστράγαλος του παίκτη των γηπεδούχων! Το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, ενώ το κοντινό στον Άντονι, να πιάνει το κεφάλι του σοκαρισμένος, τα λέει όλα…

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Άιβι πραγματοποιούσε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας, μάλιστα, ρεκόρ πόντων με 22. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να πάρουν μία εύκολη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας 105-96.

Δείτε την ανατριχιαστική στιγμή:

