Το… σταθερά κακό «φεγγάρι» του Παναθηναϊκού εσχάτως, μνημόνευσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης, με αφορμή και την χθεσινή απώλεια του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό.



«Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Έκανε ένα κακό τουρνουά, έμεινε χαμηλά στο σκορ και στα τρία παιχνίδια, ενώ χθες ήταν τρομερό και το έλλειμα ενέργειας. Δεν πήρε τίποτα από τους παγκίτες του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λίγο περισσότερο ο Παπαπέτρου, λέω εγώ. Ο Μπαλτσερόφσκι σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, επίσης. Ο Αταμάν έχει αποφασίσει να ζήσει και να πεθάνει με τους 6-7 παίκτες που εμπιστεύεται περισσότερο, αλλά σε αυτή την σεζόν, με τα τόσα ματς και τους τόσους τραυματισμούς, δεν γίνεται. Πηγαίνει με αυτούς που του κάνουν την δουλειά, αλλά δεν βγαίνει. Έχει περιορίσει πολύ το ροτέισον, αλλά αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία των παικτών που προσπαθούν χωρίς αντίκρισμα. Τώρα με την διακοπή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια ανασυγκρότηση, να γεμίσει λίγο τις μπαταρίες του. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι η αποκρουστική εικόνα του Παναθηναϊκού, όχι το αποτέλεσμα. Ήταν κακή ακόμα και στην άμυνα», σχολίασε σχετικά.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού σημείωσε πως, μέχρι τώρα, το «τριφύλλι» έχει κάνει περισσότερα από αυτά που περίμενε, όντας με 12 νέους παίκτες και προπονητή, αφού είναι πρώτο στο πρωτάθλημα και κυνηγάει το πλεονέκτημα έδρας στην Ευρωλίγκα.



Ενώ ο Πετρίδης επισήμανε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με…. 2,5 γκαρντ στην διοργάνωση με την απουσία του Βιλντόσα και τον Σλούκα να είναι φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του που δεν του επιτρέπει να είναι αυτός που ξέρουμε.



Ακούστε το ηχητικό:

