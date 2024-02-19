Έναν διαιτητή υψηλού επιπέδου φέρνει η ΚΕΔ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (σσ. 0-1 το πρώτο ματς στην Τούμπα) όπου θα κριθεί και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο λόγος για τον Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος είναι Γερμανός και κατηγορίας ελίτ και έρχεται και πάλι στην Ελλάδα μετά τις 23 Απριλίου του 2023, όταν είχε σφυρίξει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-2 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.
Φέτος, ο 39χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει δύο ματς στο Champions League και 11 στην Bundesliga μεταξύ άλλων.
Στο πλάι του ο Ντάνιελ Ζίμπερτ θα έχει ως βοηθούς τους Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, ενώ τέταρτος θα είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης. Στο VAR ο επίσης Γερμανός Μπένιαμιν Κόρτους, με AVAR τον Μπούξμπαουμ.
