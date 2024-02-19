Λογαριασμός
Elite διαιτητής στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ

Ο Γερμανός διαιτητής κατηγορίας Elite, Ντάνιελ Ζίμπερτ, ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Daniel Siebert

Έναν διαιτητή υψηλού επιπέδου φέρνει η ΚΕΔ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (σσ. 0-1 το πρώτο ματς στην Τούμπα) όπου θα κριθεί και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο λόγος για τον Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος είναι Γερμανός και κατηγορίας ελίτ και έρχεται και πάλι στην Ελλάδα μετά τις 23 Απριλίου του 2023, όταν είχε σφυρίξει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-2 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Φέτος, ο 39χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει δύο ματς στο Champions League και 11 στην Bundesliga μεταξύ άλλων.

Στο πλάι του ο Ντάνιελ Ζίμπερτ θα έχει ως βοηθούς τους Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, ενώ τέταρτος θα είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης. Στο VAR ο επίσης Γερμανός Μπένιαμιν Κόρτους, με AVAR τον Μπούξμπαουμ.
