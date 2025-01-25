Αταμάν: «Θα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα πάρουμε παίκτη»

Μια σημαντική είδηση μετέφερε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα ο Εργκίν Αταμάν. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως το ρόστερ των «πράσινων» θα παραμείνει ως έχει, χωρίς να γίνει κάποια προσθήκη.



Υπενθυμίζουμε ότι οι «πράσινοι» έχουν χάσει για τουλάχιστον ένα μήνα τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, αλλά και τον Ματίας Λεσόρ για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως ο Αταμάν και οι συνεργάτες του έκριναν ότι η παρουσία των Γουένιεν Γκέιμπριελ, Κώστα Αντετοκούνμπο (και κατά συνθήκη του Μήτογλου) είναι αρκετή για να καλυφθεί το κενό μέχρι την επιστροφή κάποιου εκ των τραυματιών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας. Τη Δευτέρα είχαμε το ντέρμπι (με τον Ολυμπιακό), την Πέμπτη ένα δύσκολο ματς με την Ζάλγκιρις και λιγότερο από 48 ώρες μετά είχαμε εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα, απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει πώς να παίζει και παίζει επιθετικά. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι σημαντικό να παίζεις εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά είναι σημαντικό να βρίσκεις τον τρόπο να κερδίζεις. Τώρα εμείς είμαστε η μόνη ομάδα της EuroLeague που παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημά της. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο.Τέλος πάντων, στην τρίτη περίοδο αυξήσαμε την έντασή μας στην άμυνα. Στην επίθεση βρήκαμε πολύ καλές κατοχές με τον Όσμαν και τον Σλούκα, που έβαλαν τα σουτ. Αμυντικά ο Γκέιμπριελ προστάτεψε την ρακέτα μας κι έτσι βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που μάλλον δεν παίξαμε φανταστικά.Πέρα από το μπάσκετ, θα ήθελα να πω ότι αυτές τις ημέρες είμαι πολύ στεναχωρημένος και θέλω να πω συλλυπητήρια για όλους τους ανθρώπους που πέθαναν σε αυτή την εξαιρετικά τραγική πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στην Τουρκία. Σήμερα έμαθα ότι ανάμεσα στους 79 ανθρώπους που πέθαναν υπήρχαν 38 παιδιά, μικρότερα των 17 ετών. Σε όλη μας τη ζωή βλέπουμε τον Τιτανικό στο σινεμά. Μετά τον Τιτανικό αυτό ήταν το πιο τραγικό σενάριο το οποίο εκτυλίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή ριζόρτ σκι στην Τουρκία. Είμαι πραγματικά πολύ στεναχωρημένος και ελπίζω ότι όλοι όσοι εμπλέκονται, όχι ένας και δύο, αλλά όλοι, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα τουριστικό ξενοδοχείο, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως τα 38 παιδιά, σε μια περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία στην Τουρκία.Ο Τζέριαν δεν έπαθε κάτι σοβαρό, απλά έπεσε άτσαλα. Θα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα πάρουμε παίκτη».

