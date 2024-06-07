Μετά από μία πολύ επιτυχημένη διετία, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποχωρήσει από το Περιστέρι bwin, καθώς όπως είπε, «δυστυχώς η διοίκηση δεν θέλει να προχωρήσει σε αυτό το πλάνο που έχουμε».



Η ομάδα των δυτικών προαστίων αποχαιρέτησε τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας με μία σύντομη ανακοίνωση, μέσω της οποίας τον ευχαρίστησε για την προσφορά του σε αυτά τα δύο χρόνια, τονίζοντας τα κατορθώματά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστερι bwin ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για τα δυο υπέροχα χρόνια της συνεργασίας μας και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της προπονητικής του διαδρομής.Στην κοινή μας προσπάθεια η ομάδα την πρώτη χρονιά ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε την 3η θέση στη βαθμολογία της Stoiximan Basket League.Τη δεύτερη χρονιά έγραψε ιστορία συμμετέχοντας στο Final Four του Basketball Champions League, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν τερματίζοντας στην 3η θέση του πρωταθλήματος».

