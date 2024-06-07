Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη το Περιστέρι bwin

Το Περιστέρι bwin εξέδωσε μία σύντομη ανακοίνωση, μέσω της οποίας αποχαιρέτησε τον Βασίλη Σπανούλη που αποχωρεί από τον πάγκο του συλλόγου μετά από δύο χρόνια

Σπανούλης

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη διετία, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποχωρήσει από το Περιστέρι bwin, καθώς όπως είπε, «δυστυχώς η διοίκηση δεν θέλει να προχωρήσει σε αυτό το πλάνο που έχουμε».

Η ομάδα των δυτικών προαστίων αποχαιρέτησε τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας με μία σύντομη ανακοίνωση, μέσω της οποίας τον ευχαρίστησε για την προσφορά του σε αυτά τα δύο χρόνια, τονίζοντας τα κατορθώματά του.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστερι bwin ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για τα δυο υπέροχα χρόνια της συνεργασίας μας και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της προπονητικής του διαδρομής.

Στην κοινή μας προσπάθεια η ομάδα την πρώτη χρονιά ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε την 3η θέση στη βαθμολογία της Stoiximan Basket League.

Τη δεύτερη χρονιά έγραψε ιστορία συμμετέχοντας στο Final Four του Basketball Champions League, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν τερματίζοντας στην 3η θέση του πρωταθλήματος».
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Σπανούλης Περιστέρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark