Τελείως διαφορετικά δεδομένα σχετικά με την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να τον αποκτήσει μεταφέρει ένας Αργεντινός δημοσιογράφος ο οποίος παραθέτει δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρους.

Ο Ερμάν Γκαρσία Γκρόβα σε ανάρτησή του αναφέρει τα όσα του είπε ο Χοσέ Μανσούρ για το TyC Sports.

Τι αναφέρει;

«Έχουμε έρθει σε συμφωνία με την Ρίβερ, πουλάμε ένα μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο. Θέλουμε να γίνουμε… συνεργάτες με τη Ρίβερ.

Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που έχουν μπερδέψει τον παίκτη.

Δεν θέλουμε να γίνουμε… συνεργάτες με άλλη ομάδα.

Η μόνη πρόταση από τον Παναθηναϊκό έχει απορριφθεί.

Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια για να κλείσουμε το deal.

Είναι ψέμα ότι ο Αντίνο μου είπε ότι δεν θέλει να πάει στη Ρίβερ.

Ο Αντίνο θέλει να παίξει για τη Ρίβερ.

Δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% του Αντίνο».

Όλα τα παραπάνω διαφέρουν τελείως με ό,τι μεταφέρουν όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι από την Αργεντινή που έχουν αναφερθεί στο ζήτημα της μεταγραφής του νεαρού εξτρέμ, ειδικά τις τελευταίες ώρες. Σε αυτές μεταφέρουν την εικόνα πως οι πράσινοι είναι κοντά σε συμφωνία.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Μέρλο, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν σε πληροφορίες που μετέφερε και αφορούσαν και υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται και ελληνικές ομάδες έχουν επιβεβαιωθεί.

🗣️”Llegamos a un acuerdo con #River, vendemos una parte del pase de Andino”

“Queremos ser socios de #River”

“Hay factores externos que confunden al jugador”

“No queremos ser socios de otro equipo”

“La única oferta de #Panathinaikos fue rechazada”

“No tenemos plazos para cerrar la… — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026

