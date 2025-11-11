Ανανέωσε με Κοσίδη μέχρι το 2027 ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ «έδεσε» ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του, καθώς ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Γιώργου Κοσίδη μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Από τα επτά του χρόνια στον «δικέφαλο του βορρά», ο Κοσίδης έχει εξελιχθεί σε έναν ικανότατο και δυναμικό αμυντικό, που αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ.

Είναι γεννημένος το 2007, πρωταθλητής με την Κ17, κυπελλούχος Super League με την Κ19, διεθνής και μέλος του ΠΑΟΚ Β από την αρχή της σεζόν.

Προφανώς, αγωνίζεται και με την Κ19 της ομάδας στο Youth League.

