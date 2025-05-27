Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι αλλαγές που επιτρέπονται στα ρόστερ λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Euroleague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε την περσινή σεζόν στη Stoiximan Basket League. Ενώ με τη σειρά του ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει το break στο ΟΑΚΑ για να επιστρέψει στην κορυφή.

