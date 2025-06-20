Το έφεραν ξανά στα ίσα οι Πέισερς και ο τίτλος της σεζόν 2024/25 του NBA θα κριθεί σε έβδομο ματς! Η ομάδα από την Ιντιανάπολις ήταν ψυχωμένη κόντρα στους Θάντερ, τους νίκησαν σχετικά άνετα, με σκορ 108-91 και ισοφαρίζοντας σε 3-3 τη σειρά των τελικών θα αναζητήσουν το τρόπαιο μέσα στην Οκλαχόμα σε Game 7!

Έσφιξε τα δόντια ο Χαλιμπέρτον και άλλαξε ριζικά την ψυχολογία των Πέισερς οι οποίοι ωστόσο είχαν για MVP τον Τόπιν με 20 πόντους και τον Νέμπχαρτ επίσης σε μεγάλο βράδυ με 17. Διψήφιος ξανά ο Πασκάλ Σιάκαμ (17 πόντους-13 ριμπάουντ), ενώ και ο Χαλιμπέρτον ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους και πέντε ασίστ.

Για τους ηττημένους Θάντερ ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ ήταν ξανά απολαυστικός με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και δυο ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς σημείωσε 16 πόντους με τους Τζο και Χάρτενσταϊν να συμπληρώνουν από 11 και 10 αντίστοιχα!

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Ιουνίου στις 03:00 το Game 7.

