Ιβάν Γιοβάνοβιτς 2028 και με τη… βούλα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση, για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου προπονητή με την Εθνική ομάδα.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και η μετάθεση διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου από τον Μάιο στις 25 Απριλίου 2026.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις.

- Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του κ. Γκαγκάτση για την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών έως το 2028.

- Επικυρώθηκαν οι εισηγήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στις οποίες περιλαμβάνεται ο επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026 από τον Μάιο του προσεχούς έτους στις 25 Απριλίου.

- Εγκρίθηκε η σύσταση ad hoc Ειδικής Επιτροπής - Αναγέννηση για το ομώνυμο αναπτυξιακό πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου προετοιμάζεται από τον Φεβρουάριο με workshops σε συνεργασία με εξειδικευμένο, σε θέματα ακαδημιών, ολλανδικό οργανισμό. Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Βρακάς και μέλη οι κ. Τόκας, Χατζησαρόγλου. Υπενθυμίζεται ότι η ευθύνη του προγράμματος «Αναγέννηση», καθώς και της μεθοδολογίας προπόνησης των Εθνικών Ομάδων Κ-14, Κ-15, Κ-16 έχει ανατεθεί στον κ. Γιάννη Σαμαρά.

- Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων να καθοριστεί η Παρασκευή 11 Ιουλίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής για το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2025 – 2026.

- Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ερασιτεχνικών Σωματείων.

