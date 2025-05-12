Χαμός σε ποδοσφαιρικό αγώνα του τοπικού πρωταθλήματος στην Πάτρα, όταν σταμάτησαν το ποδόσφαιρο και άρχισε το ξύλο!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, σοβαρά επεισόδια έγιναν χθες το μεσημέρι στο Σαραβάλι Πατρών, κατά τη διάρκεια τοπικού αγώνα Ίκαρος Πετρωτού – Σταροχώρι.

Πριν το τέλος του αγώνα 21χρονος φίλαθλος των γηπεδούχων μπήκε στο γήπεδο και γρονθοκόπησε 23χρονο ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων. Έγινε κυριολεκτικά χαμός, καθώς απειλήθηκε σύρραξη και το παιχνίδι διεκόπη.

Ο δράστης συνελήφθη για αθλητική βία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο παίκτης στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο.

Ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο αγώνα:

