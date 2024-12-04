Έσπασε το… μπλόκο κι έφυγε από το Περιστέρι με προβάδισμα πρόκρισης ο ΠΑΟ

Νίκη κόντρα σε… όλους και σε όλα για τον Παναθηναϊκό, που κέρδισε με 2-1 και ανατροπή τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, κάνοντας βήμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα των δυτικών προαστείων προηγήθηκε με τον Φαν Βέερτ μόλις στο 7’, ενώ στάθηκε τυχερή αφού ο Αράο είχε δοκάρι στο 29ο λεπτό.

Σε αυτά, προσθέστε και τον μη καταλογισμό πέναλτι εναντίον του, πάνω στον Ουναΐ από τον Καλοσκάμη στο 25’, ενώ Τσιμεντερίδης και Παπαδόπουλος «έκλεισαν τα μάτια» και στην αποβολή του Μπρόρσον στο 44ο λεπτό!

Ωστόσο, το «τριφύλλι» βρήκε τα ψυχικά αποθέματα αρχικά να ισοφαρίσει με το πρώτο φετινό γκολ του Τσέριν, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά και να κάνει την ολική επαναφορά με τον Ουναΐ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, επίσης κάνοντας… σεφτέ, στο 54ο λεπτό…

Οι δύο τους θα τα… ξαναπούν, το τριήμερο 7-9 Ιανουαρίου, στη ρεβάνς της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ατρόμητος παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Κοσέλεφ στην εστία και τους Μουντέ, Τσακμάκη, Μπρόρσον και Αθανασίου τετράδα στα μετόπισθεν. Ουεντραόγκο και Καραμάνης ήταν οι δύο «κόφτες», ενώ Καλοσκάμης και Βρακάς αγωνίστηκαν στα «φτερά» και ο Μίχορλ πίσω από τον προωθημένο Φαν Βέερτ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σχηματισμό 4-3-3, τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Μπακασέτας να είναι οι τρεις στον άξονα και τους Πελίστρι, Μαντσίνι και Ιωαννίδη τριπλέτα στην επίθεση.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα, κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ βρήκε απέναντί του έναν Ατρόμητο με διάθεση να πιέσει ψηλά και να «χτυπήσει» με μια άμεση μετάβαση.

Το «τριφύλλι» είχε την πρώτη τελική, με την κεφαλιά του Γερεμέγεφ μόλις στο 2’, για να έρθει η ψυχρολουσία και το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, στην δική τους πρώτη ευκαιρία…

Καθώς ο Μίχορλ σούταρε με δύναμη, ο Λοντίγκιν δεν απέκρουσε όπως θα έπρεπε, κρατώντας την μπάλα «ζωντανή» και ο Φαν Βέερτ πήρε το «ριμπάουντ», σκοράροντας στο 7ο λεπτό!

Με την ψυχολογία υπέρ του Ατρόμητου και πολλές λάθος αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, που δεν του επέτρεψαν να απειλήσει ουσιαστικά, ο Παναθηναϊκός «ανέβασε στροφές» μετά το 20λεπτο.

Καταφέρνοντας να βρει από εκείνο το σημείο και μετά τον τρόπο να πατήσει περιοχή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει, κυρίως από την δεξιά του πλευρά με τον Πελίστρι.

Ωστόσο, παρότι στο 25’ ο Ουναΐ ανατράπηκε από τον Καλοσκάμη μέσα στην περιοχή, Τσιμεντερίδης και Παπαδόπουλος δεν υπέδειξαν την παράβαση και το πέναλτι, «κιτρινίζοντας» αντ’ αυτού τον πρώτο!

Παράλληλα, στάθηκε και άτυχος, αφού τέσσερα λεπτά μετά από την σέντρα του Τσέριν, ο Αράο έκανε την κεφαλιά αλλά είδε την μπάλα να σταματάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ!

Οι φιλοξενούμενοι θα έπρεπε να αποκτήσουν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 44’, αλλά, αντί για κόκκινη κάρτα για το βίαιο μαρκάρισμα στον Ουναΐ, ο Τσιμεντερίδης παρατήρησε τον Μπρόρσον μόνο με κίτρινη…

Τελικά, ο Παναθηναϊκός έφτασε στην - δίκαιη - ισοφάριση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Όταν σε μια ωραία αντεπίθεση ο Ουναΐ πάσαρε αριστερά στον Μλαντένοβιτς που έβγαλε σέντρα ακριβείας και ο Τσέριν με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι πέτυχε το 1-1!

Οι «πράσινοι» μπήκαν με σωστή στόχευση στην επανάληψη, παρά τα… ανάποδα που είχαν προηγηθεί. Με εξαίρεση, δε, την πρώτη φάση όπου ο Ατρόμητος είδε τον Μίχορλ να μην μπορεί να νικήσει τον Λοντίγκιν, κυριάρχησαν και έψαξαν άμεσα την ανατροπή.

«Προειδοποίησαν» στο 49’, με την «γλυκιά» σέντρα του Μλαντένοβιτς στο δεύτερο δοκάρι και τον Πελίστρι να παίρνει την κεφαλιά από κοντά αλλά υπό πίεση, αστοχώντας.

Για να πετύχουν το 1-2 πέντε λεπτά αργότερα, με ένα πολύ όμορφο τέρμα, προϊόν άψογης ομαδικής συνεργασίας! Καθώς ο Πελίστρι φεύγει από τα δεξιά, παίζει το «ένα-δύο» με τον Τσέριν, πατάει περιοχή και την κατάλληλη στιγμή γυρίζει στον επερχόμενο Ουναΐ ο οποίος με ωραίο πλασέ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του!

MVP: «Σφραγίδα» απόψε από Αζεντίν Ουναΐ στο «διπλό» του Παναθηναϊκού! Με τον Μαροκινό κεντρικό χαφ να είναι εκείνος που πέτυχε το γκολ ισοφάρισης της ομάδας του, αλλά να έχει και συμμετοχή στο 1-2. Παράλληλα, ο Ουναΐ κέρδισε και ένα πέναλτι, άσχετα αν δεν καταλογίστηκε, ενώ είχε μεγάλη συμβολή στην καλή κυκλοφορία της μπάλας…

Η «σφυρίχτρα»: Τα έκαναν… μούσκεμα Τσιμεντερίδης και Παπαδόπουλος, που… κατάφεραν μέσα σε ένα ημίχρονο να μην «δουν» το πέναλτι πάνω στον Ουναϊ και την αποβολή του Μπρόρσον, ενώ ο ρέφερι από την Κοζάνη σφύριζε πολλά ανάποδα φάουλ. Αν δεν ερχόταν η νίκη των φιλοξενούμενων, θα είχε διαμορφώσει το αποτέλεσμα αναμφίβολα. Πήρε δε πίσω την δική του απόφαση να καταλογίσει πέναλτι στο 87', μετά από υπόδειξη του VAR...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ, Μουντές, Τσακμάκης, Μπρόρσον (46' Σταυρόπουλος), Αθανασίου, Ουεντραόγκο, Καραμάνης (61' Έντερ), Καλοσκάμης (61' Μπάκου), Μίχορλ, Βρακάς (46' Ουάρντα), Φαν Βέερτ (68' Καρλίτος).

Έμειναν στον πάγκο: Σάλτας, Πομόνης, Γιουμπιτάνα, Τσαντήλας.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν. Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (73' Μαξίμοβιτς), Ουναΐ (84' Μπακασέτας), Πελίστρι (84' Τετέ), Γερεμέγεφ (72' Ιωαννίδης), Μαντσίνι (64' Λημνιός).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Φικάι, Ζέκα, Νταμπίζας.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).

Βοηθοί: Δημήτρης Σαμοϊλης (Αθηνών), Νίκος Τοροσιάδης (Μακεδονίας).

4ος διαιτητής: Δημήτρης Μπεκιάρης (Κορίνθου).

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

AVAR: Κώστας Κατοίκος (Αθηνών).

