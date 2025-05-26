ΠΑΟΚ: Μετά την παραμονή Λουτσέσκου, ενεργοποιείται οριστικά ο Βιεϊρίνια

Η διαφαινόμενη παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, δρομολογεί εξελίξεις στα υπόλοιπα θέματα της ομάδας.

Ένα από αυτά είναι και του Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο θρύλος του «δικεφάλου του Βορρά» πρόκειται να συνεχίσει στους Θεσσαλονικείς ως στέλεχος μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Πορτογάλος θα ενεργοποιηθεί άμεσα και προσεχώς αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος του, με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Ο καθοριστικός Μιχαηλίδης MVP Απριλίου/Μαΐου στον ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έκανε εντυπωσιακό κλείσιμο στη σεζόν και αναδείχθηκε από το κοινό του ΠΑΟΚ ως MVP Απριλίου/Μαΐου.

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο κομβικά γκολ για τον «δικέφαλο του βορρά».

Με ένα τρομερό σουτ κόντρα στον Παναθηναϊκό και ένα εξίσου εντυπωσιακό γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, με το δεξί πόδι μάλιστα, έβαλε τη σφραγίδα του στις δύο εντός έδρας νίκες που έκριναν σε μεγάλο βαθμό την 3η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Στην άμυνα ήταν σταθερός, συγκεντρωμένος, με σωστές τοποθετήσεις και καθοριστικές επεμβάσεις σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Στην ψηφοφορία για τον NOVA MVP Απριλίου/Μαΐου συγκέντρωσε το εντυπωσιακό 76,53% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 15,27%, χάρη στα γκολ που πέτυχε και τη συνολική του απόδοση απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Μαντί Καμαρά συνδύασε συνέπεια και αποτελεσματικότητα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, συγκέντρωσε το 8,21% των ψήφων και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Πηγή: skai.gr

