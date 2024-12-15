Η ΠΑΕ ΑΕΛ ουσιαστικά απένειμε τα εύσημα στη διαιτησία της νίκης (2-1) επί του Ηρακλή, περνώντας από τη Θεσσαλονίκη με τα δυο τέρματα του Πασά, το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά είχε περιστατικά για τα οποία κατήγγειλε συμπεριφορές από ανθρώπους του «Γηραιού» και τους οπαδούς του.

«Τους "ευχαριστούμε θερμά" διότι μετά από αποκλεισμό 1,5 ώρας στα booth του Καυτανζόγλειου Σταδίου αποφύγαμε ευτυχώς το λιντσάρισμα από εκατοντάδες φιλάθλους-κανίβαλους του γηπεδούχου, με την αποφασιστική συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων. Λυπούμαστε εν κατακλείδι ειλικρινά για τον κ. Λανουά, που στην πρώτη του απόπειρα παρακολούθησης αγώνα στη SL2 κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τους γηπεδούχους, βρέθηκε λοιδορούμενος και προπηλακισμένος από αχρείους» ανέφεραν οι «βυσσινί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καλό θα ήταν οι ημιμαθείς επικριτές των διαιτητών επί παντός επιστητού, να αναλογιστούν εάν θα ήταν φρόνιμο να βλέπουν πρώτα τις φάσεις προσεκτικά και να συζητούν με καθηγητές διαιτησίας πιο τακτικά, πριν προβούν στις γνωστές χολώδεις δηλώσεις που τους εκθέτουν στο πανελλήνιο ανεπανόρθωτα.

Δεν υπάρχει διαιτητής στην Ελλάδα και στον κόσμο που να είδε την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον παίκτη του Ηρακλή για το αντιαθλητικό τάκλιν με τα δύο πόδια στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Βικτόρ Στίνα και να μην συμφώνησε με την απόφαση βάσει κανονισμών.

Είναι αλήθεια επίσης ότι στο χθεσινό ντέρμπι όπου η ένταση χτυπούσε κόκκινο, όλες οι κάρτες έπεφταν βροχή εκατέρωθεν, καθώς τα περιθώρια τήρησης των κανόνων στενεύαν για τη διαιτησία.

