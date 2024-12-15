Φαβορί για τον πάγκο της Γουλβς ο Βίτορ Περέιρα

Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γουλβς ο Βίτορ Περέιρα. Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος της Athletic, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι «λύκοι» δεν άργησαν να βρουν τον αντικαταστάτη του Γκάρι Ο' Νιλ, αφού βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Γουλβς είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Πορτογάλος τεχνικός με την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, με τον ίδιο να επιθυμεί τη μετακόμισή του στην Αγγλία και στην Premier League.

Ο Περέιρα πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού στο δεύτερο μισό της σεζόν 2014-15, ενώ στη συνέχεια προπόνησε Φενέρμπαχτσε, Μόναχο 1860, Σανγκάι, Κορίνθιανς και Φλαμένγκο, πριν αναλάβει την Αλ Σαμπάμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.