Παραολυμπιακοί: Συγκλονιστικός Σεΐτης, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων

Στον τελικό των 200 μέτρων (Τ64) των Παραολυμπιακών Αγώνων προκρίθηκε ο Μιχάλης Σεΐτης.



Ο Έλληνας πρωταθλητής έτρεξε στην δεύτερη προκριματική σειρά και με χρόνο 23.32 μπήκε στον τελικό με την 7η επίδοση.



Ταχύτερος όλων ο Σέρμαν Ισίντορο Γκούιτι Γκουίτι από την Κόστα Ρίκα, ο οποίος στοχεύει στο νταμπλ σε 100 και 200μ, κάτι που είχε πετύχει και στο Τόκιο προ τεσσάρων ετών.

