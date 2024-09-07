Παραολυμπιακοί: Συγκλονιστικός Σεΐτης, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων

Στον τελικό των 200 μέτρων (Τ64) των Παραολυμπιακών Αγώνων προκρίθηκε ο Μιχάλης Σεΐτης.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έτρεξε στην δεύτερη προκριματική σειρά και με χρόνο 23.32 μπήκε στον τελικό με την 7η επίδοση.
Ταχύτερος όλων ο Σέρμαν Ισίντορο Γκούιτι Γκουίτι από την Κόστα Ρίκα, ο οποίος στοχεύει στο νταμπλ σε 100 και 200μ, κάτι που είχε πετύχει και στο Τόκιο προ τεσσάρων ετών.
Πηγή: sport-fm.gr
