Κλήθηκε στην Εθνική ο Ζαφείρης

Η πρώτη κλήση του Χρήστου Ζαφείρη στην Εθνική ομάδα είναι γεγονός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Σωτήρης Ταμπάκος, η διαδικασία απόκτησης του δικαιώματος συμμετοχής του παίκτη με την Ελλάδα ολοκληρώθηκε σήμερα, μετά τις τελικές επαφές του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με στελέχη της FIFA.

Να σημειωθεί ότι στην απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής του χαφ της Σλάβια Πράγας στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέδραμε ο Θοδωρής Γιαννίκος, που ανήκει στη νομική υπηρεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η Ελληνική και η Νορβηγική Ομοσπονδία είχαν αποστείλει ήδη τα απαραίτητα έγγραφα στη FIFA, η οποία ενέκρινε το αίτημα να αγωνιστεί ο 21χρονος ποδοσφαιριστής με την Εθνική μας.

Έτσι, ο Ζαφείρης θα τεθεί στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο επερχόμενα ματς ενάντια σε Φινλανδία και Ιρλανδία, για το Nations League.

