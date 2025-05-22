Παπανικολάου στο sport-fm.gr: «Είχαμε την ταμπέλα του φαβορί όλη τη χρονιά»

O Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την παρουσία του σε τέταρτο συνεχόμενο Final Four, καθώς βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, ώστε να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο Ευρωλίγκας στην ιστορία του, αρχής γενομένης από τον αυριανό ημιτελικό (23/05, 21:00) κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.



Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, μίλησε στον Νίκο Ζέρβα και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το γεγονός πως στον σύλλογο άπαντες έχουν μάθει να ζουν με την πίεση, όπως για παράδειγμα εκείνη που έχει δημιουργηθεί με το ότι όλοι οι αντίπαλοι φέτος θεωρούν τους Πειραιώτες ως το φαβορί για τον τίτλο.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως για ένα 40λεπτο δεν υπάρχουν συναισθήματα και οποιοσδήποτε απέναντί σου είναι αντίπαλος.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

Τέταρτη διαδοχική συμμετοχή σε Final Four. Τέταρτη και φαρμακερή;



«Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε. Για αυτό δουλεύουμε όλον τον χρόνο και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να τα καταφέρουμε».



Για το αν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν ή να αποβάλουν την πίεση που νιώθει ο Ολυμπιακός:



«Ο Ολυμπιακός είναι συνυφασμένος με την πίεση. Ο κόσμος του θέλει πάντα την τελειότητα, το καλύτερο, θέλει τίτλους, κατακτήσεις και νίκες. Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Το ότι είναι τα 100 χρόνια του συλλόγου το κάνει λίγο παραπάνω, αλλά ο αθλητισμός και η πίεση πάνε μαζί. Ειδικά σε ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό και να κατακτήσουν τίτλους. Σε αυτό συγκεντρωνόμαστε και εμείς.



Είχαμε την ταμπέλα του φαβορί όλη τη χρονιά, όλοι μας έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Οπότε πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας, να βγάλουμε τον εαυτό μας και αυτό που κάναμε στην κανονική διάρκεια για να είμαστε καλά σε αυτό το τριήμερο».



Πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό:



«Δεν υπάρχουν συναισθήματα για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Όποιος είναι αντίπαλός σου, είναι αντίπαλός σου. Το αν εκτιμώ εγώ τον Βασίλη και εκείνος εμένα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, μέσα στο παρκέ, ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό».



