Πάγωσε ο Κουτίνιο: Έπεφταν πυροβολισμοί σε φαβέλα, την ώρα που έκανε δηλώσεις

Απίστευτο και όμως… βραζιλιάνικο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε καθιερωμένη media day στο προπονητικό κέντρο της Βάσκο ντε Γκάμα, με τον Κουτίνιο να πηγαίνει για τις καθιερωμένες δηλώσεις στα Μέσα.

Ο 32χρονος απαντούσε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και ξαφνικά… πάγωσε. Την ώρα που ο Κουτίνιο μιλούσε, άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί στα πέριξ του προπονητικού κέντρου.

Δίπλα από το προπονητικό της Βάσκο υπάρχει μια ξακουστή βραζιλιάνικη φαβέλα, η οποία έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές για τις… παράνομες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.

Ασφαλώς, κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους δεν υπήρξε, αλλά προς στιγμήν ανησύχησαν άπαντες.

