Μήτογλου στο sport-fm.gr: «Όποιος το θέλει παραπάνω, θα το πάρει»

Η μεγάλη… ώρα πλησιάζει για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι (23/05, 18:00, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), για το πρώτο χρονικά «εισιτήριο» στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.



Μιλώντας αποκλειστικά στο sport-fm.gr και τον Χρήστο Ρομπόλη, ο Ντίνος Μήτογλου, δήλωσε πως στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από το 8ο αστέρι, ενώ τόνισε πως το φετινό συναπάντημα με τους Τούρκους θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αφού σίγουρα θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Δείτε όσα είπε:

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι δεν θα διστάσει καθόλου να πάρει το κρίσιμο σουτ στο τέλος αν προκύψει.«Ο στόχος μας είναι το όγδοο τρόπαιο. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Φενέρ. Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το ματς, έχουμε ξεκουραστεί και μένουν λιγότερο από 24 ώρες πριν το τζάμπολ. Είμαστε ενθουσιασμένοι!Θεωρώ ότι μας αντιμετωπίζουν όλοι σαν πρωταθλητές Ευρώπης, σίγουρα μας βλέπουν διαφορετικά. Η Φενέρ θα θέλει να πάρει εκδίκηση για πέρυσι και πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Θα τα δώσουμε όλα και θα παίξουμε. Όποιος το θέλει παραπάνω, θα το πάρει, αυτό είναι.Δεν θα διστάσω καθόλου να πάρω το κρίσιμο σουτ στο τέλος αν προκύψει».

