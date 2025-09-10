Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Άγγλος περιφερειακός επιθετικός, Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι

Ολυμπιακός

Τη μεταγραφή του Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Άγγλος περιφερειακός επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και πίσω από τον σέντερ φορ.

Υπέγραψε για την επόμενη διετία με τους Πειραιώτες, ενώ η Μπόρνμουθ διατήρησε το 30% των δικαιωμάτων του.

Φυσικά, ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό Β με την προοπτική να ανέβει και στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ–Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark