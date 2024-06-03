«Στέφανε, μπορείς να αγαπάς τη φιλενάδα σου και τον αδερφό σου όσο θέλεις, αλλά μετά το τουρνουά, σε παρακαλώ. Τώρα συγκεντρώσου στον τίτλο. Είναι πολύ κουραστικά όλα αυτά…» Ποιος τολμά να απευθύνεται με τέτοια άνεση στον Στέφανο Τσιτσιπά και μάλιστα μέσω του τηλεοπτικού δικτύου Eurosport; Πάντως όχι κανένας τυχαίος. Οι συμβουλές προέρχονται από τον μεγάλο Γερμανό τενίστα Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος στο παρελθόν πρωταγωνιστούσε μέσα στα κορτ, αλλά και …έξω από αυτά.

Αυτό που επικρίνει ο Μπέκερ- βετεράνος πλέον και σχολιαστής στο Eurosport για τις μεγάλες διοργανώσεις- είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο: ο Έλληνας τενίστας- που είχε φτάσει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός το 2021 και φέτος καλείται να αντιμετωπίσει στον προημιτελικό τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ- δεν επικεντρώνει τις δυνάμεις του στην κατάκτηση ενός γκραν σλαμ τουρνουά. Αντί να περιοριστεί στο απλό ανδρών, είχε προγραμματίσει να αγωνιστεί στο Παρίσι και στο διπλό ανδρών μαζί με τον αδερφό του, αλλά επιπλέον και στο διπλό μεικτό πλάι στην εκλεκτή της καρδιάς του, την Ισπανίδα Πάολα Μπαντόσα.

Και γιατί όχι, αν του κάνει κέφι; Η απάντηση του Μπόρις Μπέκερ είναι ξεκάθαρη: «Εκτός από τον Τσιτσιπά, κανείς άλλος δεν τα κάνει αυτά. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει καλούς συμβούλους». Μάλιστα ο Μπέκερ απευθύνεται και πάλι προσωπικά στον Τσιτσιπά, για να του θυμίσει τα εξής: «Δεν έχεις κερδίσει ούτε ένα γκραν σλαμ, είσαι πάλι σε κορυφαία φόρμα, κέρδισες στο Μόντε Κάρλο, είσαι στον προημτελικό απέναντι στον Αλκαράθ…».

Ακόμα πιο ξεκάθαρα σχολιάζει την κατάσταση ο επίσης Γερμανός βετεράνος Φίλιπ Κόλσραιμπερ: «Τώρα χρειάζεσαι κάθε ικμάδα της ενέργειάς σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα…» Πάντως, το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επισημαίνει ότι ο Τσιτσιπάς «δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Μιλάει ως παθών ο Μπέκερ;

«Ποιος μιλάει;» θα έλεγε κανείς, αναλογιζόμενος τον «βίο και πολιτεία» του Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή και από εκεί στα τάρταρα, παντρεύτηκε και χώρισε πολλές φορές, έχασε εκατομμύρια σε ατυχής εμπνεύσεως επενδύσεις, μπήκε φυλακή για χρέη και μόλις τώρα αρχίζει να βρίσκει πάλι τις ισορροπίες του. Δεν διστάζει μάλιστα να αυτοσαρκάζεται: «Είμαι ο πρώτος που καταλαβαίνει ότι από αγάπη μπορείς να κάνεις πράγματα, τα οποία δεν θα έκανες με την κοινή λογική…» λέει ο Μπέκερ στις κάμερες του Eurosport.

Πολλές φορές στο παρελθόν ο Γερμανός βετεράνος είχε εξυμνήσει τις αθλητικές επιδόσεις του Στέφανου Τσιτσιπά. Σημειωτέον δε ότι παλαιότερα ο Μπόρις Μπέκερ είχε «αναλάβει» τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε μία εποχή που εκείνος ήταν μάλλον ντεφορμέ και τον οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Φαίνεται πάντως ότι και ο ίδιος ο Έλληνας τενίστας προβληματίζεται, γι αυτό και ανέβαλε τελικά τη συμμετοχή του στο διπλό μεικτό, δίπλα στην Πάολα Μπαντόζα. Πέντε φορές έχει ήδη βρεθεί αντίπαλος ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στο νέο «παιδί-θαύμα» του ευρωπαϊκού τένις, τον Κάρλος Αλκαράθ και δεν έχει κερδίσει ούτε μία. Ευκαιρία να ανατραπεί η «παράδοση» στον μεγάλο προημιτελικό της Τετάρτης.

