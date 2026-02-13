Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει δύσκολες αντιπάλους στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/2027, καθώς κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Οι πρώτες αντιδράσεις από πλευράς Σέρβων τονίζουν τον σεβασμό προς την ελληνική ομάδα, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς να υπογραμμίζει την αξία της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Ελλάδας, αλλά και την αποφασιστικότητα της δικής του ομάδας να προετοιμαστεί για κάθε αντίπαλο.

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στον πάγκο της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός που προσθέτει αξία στον αγώνα. Ένας εξαιρετικός ειδικός που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το δικό μας. Από αυτή την πλευρά, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και από την άλλη πλευρά, εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και θα προετοιμαστούμε καλά για κάθε αντίπαλο», είπε και συνέχισε:

«Συνολικά είναι συναρπαστικοί αντίπαλοι, αλλά πάνω απ' όλα μια πολύ καλή διοργάνωση. Μπορεί να μην πήραμε τους αντιπάλους που ελπίζαμε, αλλά είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαμε ομάδες που είναι ανάμεσα στις δέκα καλύτερες στον κόσμο και την Ευρώπη ως αντιπάλους. Ήμασταν έτοιμοι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ανυπομονούμε για κάθε αντίπαλο. Ένας δυνατός όμιλος, αλλά είμαστε δυνατοί, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλους τους αγώνες που παίζουμε στην έδρα μας. Κανείς δεν πρέπει να χάσει ένα τέτοιο θέαμα.

Είναι μια καλή δοκιμασία και πρόβα για εμάς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με όλη μας την καρδιά. Αυτού του είδους οι αγώνες σημαίνουν πολλά για τους παίκτες, νομίζω ότι η ομάδα θα αναπτυχθεί σε κάθε έναν από τους αγώνες που παίζουμε», πρόσθεσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας.

Κλείνοντας, ανέφερε: «Η επιτυχία που έχουμε παραμείνει ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα καλής δουλειάς. Ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο».

