«Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ο Γκουγκεσασβίλι»

Σύμφωνα με Μέσο της Γεωργίας, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει ήδη σε οριστική συμφωνία με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Λούκα Γκουγκεσασβίλι

Κάτοικος Θεσσαλονίκης από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Μέσο της Γεωργίας, «Crystalsport», που κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ , του 25χρονου κίπερ και του Πανσερραϊκού.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει υπογράψει προσύμφωνο με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας,

νώ, για να «σπάσει» το συμβόλαιό του με τους Σερραίους, αναμένεται να καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να πάρει τον ποδοσφαιριστή.

Φέτος, ο πανύψηλος πορτιέρε (1,96μ.) μετράει μέχρι στιγμής 25 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του στις 4 από αυτές.

