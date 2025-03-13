Κάτοικος Θεσσαλονίκης από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Μέσο της Γεωργίας, «Crystalsport», που κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ , του 25χρονου κίπερ και του Πανσερραϊκού.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει υπογράψει προσύμφωνο με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας,

νώ, για να «σπάσει» το συμβόλαιό του με τους Σερραίους, αναμένεται να καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να πάρει τον ποδοσφαιριστή.

Φέτος, ο πανύψηλος πορτιέρε (1,96μ.) μετράει μέχρι στιγμής 25 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του στις 4 από αυτές.

