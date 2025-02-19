Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Τάισον και Σορετίρε η αποστολή του ΠΑΟΚ για Βουκουρέστι

Με τον τιμωρημένο Τάισον και τον κλινήρη Σόλα Σορετίρε να απουσιάζουν από την αποστολή, ο ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα (19/02) για τη Ρουμανία και την αυριανή ρεβάνς με τη Στεάουα

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Σορετίρε η αποστολή για Βουκουρέστι

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Στεάουα Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Η τελευταία πρόβα του «δικέφαλου του Βορρά», που διεξήχθη το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας, περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.



Ο Σόλα Σορετίρε έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης και δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του ΠΑΟΚ. Εκτός μάχης είναι κι ο τιμωρημένος Τάισον, ενώ ο Γίρι Παβλένκα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε κι ο Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή των «ασπρόμαυρων» για την αναμέτρηση κόντρα στην ρουμάνικη ομάδα είναι οι: Κοτάρσκι, Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Σάστρε, Ότο, Κεντζιόρα, Κόλεϊ, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Σβαμπ, Οζντόεφ, Καμαρά, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Σαμάτα και Τσάλοφ.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark