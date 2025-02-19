ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Σορετίρε η αποστολή για Βουκουρέστι

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Στεάουα Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Europa League.
Η τελευταία πρόβα του «δικέφαλου του Βορρά», που διεξήχθη το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας, περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Ο Σόλα Σορετίρε έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης και δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του ΠΑΟΚ. Εκτός μάχης είναι κι ο τιμωρημένος Τάισον, ενώ ο Γίρι Παβλένκα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε κι ο Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή των «ασπρόμαυρων» για την αναμέτρηση κόντρα στην ρουμάνικη ομάδα είναι οι: Κοτάρσκι, Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Σάστρε, Ότο, Κεντζιόρα, Κόλεϊ, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Σβαμπ, Οζντόεφ, Καμαρά, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Σαμάτα και Τσάλοφ.
Πηγή: sport-fm.gr
