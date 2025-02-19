ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Σορετίρε η αποστολή για Βουκουρέστι

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Στεάουα Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Europa League.



Η τελευταία πρόβα του «δικέφαλου του Βορρά», που διεξήχθη το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας, περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Σόλαέμεινεπροπόνησηςκαι δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του ΠΑΟΚ. Εκτός μάχης είναι κι ο, ενώ ο Γίριέκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε κι ο Ντέγιανυποβλήθηκε σεΑναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή των «ασπρόμαυρων» για την αναμέτρηση κόντρα στην ρουμάνικη ομάδα είναι οι:και

